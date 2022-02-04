В Мурманской области при ПЦР-тесте в клиниках на коронавирус не определяют "омикрон"

В Мурманской области число заболевших коронавирусом перевалило за 100 тысяч. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области число заболевших коронавирусом перевалило за 100 тысяч. Каждый день выявляется по 800-900 новых случаев. Виной тому сильно заразный штамм "омикрон", который распространился по региону. Он присутствует у 60% пациентов с ковидом.

Если делать ПЦР-тестирование на коронавирус в платной клинике, то узнать, заражен ли ты именно "омикроном" не получится. Сотрудники медучреждений сообщили "КП"-Мурманск", что таких тестов не проводится.

Напомним: министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев рассказал, как отличить "омикрон" от других штаммов.

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