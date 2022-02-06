Срочный тест на коронавирус в Мурманске обойдется не дешевле 2 тысяч рублей

В Мурманске как бюджетные медучреждения, так и платные клиники предлагают сделать экспресс-тестирование на коронавирус. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске как бюджетные медучреждения, так и платные клиники предлагают сделать экспресс-тестирование на коронавирус.

В отличие от обычного ПЦР-теста, экспресс-диагностика позволяет получить результат раньше, чем через сутки. Это удобно для тех, кому нужно лететь заграницу или тем, кому срочно нужна альтернатива QR-коду.

Такое тестирование обойдется дороже обычного. В среднем, стоимость быстрого теста в Мурманске составляет от 2000 рублей. Чем быстрее делается тест, тем он дороже. Максимальная цена - 3750 рублей. Результат - от 15 минут до 12 часов, в зависимости от клиники.

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