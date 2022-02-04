Тест на коронавирус в Мурманске в среднем стоит от 1146 до 1800 рублей

Чтобы пройти ПЦР-тест на коронавирус в Мурманске, можно обратиться в платные клиники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области огромный прирост заболевших коронавирусом. За сутки выявляется почти 1000 новых случаев заражения.

Чтобы пройти ПЦР-тест на коронавирус в Мурманске, можно обратиться в платные клиники. Но примут там только при условии, что нет симптомов и вы не контактировали с больным.

"КП"-Мурманск" позвонила в самые популярные клиники и больницы Мурманска, чтобы узнать стоимость услуги. Стоимость услуги в среднем составляет 1300 рублей. Самый недорогой ценник - 1146 рублей, самый дорогой - 1800 рублей. Результат теста будет готов в течение 24 часов. Иногда нужно отдельно оплачивать забор биоматериала - примерно 350 рублей.

Врачи принимают северян по предварительной записи.

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