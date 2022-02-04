Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 февраля 2022 14:22

Тест на коронавирус в Мурманске в среднем стоит от 1146 до 1800 рублей

Рассказываем, сколько стоит сделать ПЦР-тест в Мурманске
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чтобы пройти ПЦР-тест на коронавирус в Мурманске, можно обратиться в платные клиники.

Чтобы пройти ПЦР-тест на коронавирус в Мурманске, можно обратиться в платные клиники.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области огромный прирост заболевших коронавирусом. За сутки выявляется почти 1000 новых случаев заражения.

Чтобы пройти ПЦР-тест на коронавирус в Мурманске, можно обратиться в платные клиники. Но примут там только при условии, что нет симптомов и вы не контактировали с больным.

"КП"-Мурманск" позвонила в самые популярные клиники и больницы Мурманска, чтобы узнать стоимость услуги. Стоимость услуги в среднем составляет 1300 рублей. Самый недорогой ценник - 1146 рублей, самый дорогой - 1800 рублей. Результат теста будет готов в течение 24 часов. Иногда нужно отдельно оплачивать забор биоматериала - примерно 350 рублей.

Врачи принимают северян по предварительной записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске приглашают на вечер саамских мелодий. Гости услышат победителей музыкальной премии «Sapmi 2021» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru

0