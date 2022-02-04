В Мурманской области осужденным мусульманам передадут молельные коврики

Асламбек Асаев передал отцу Роману 60 индивидуальных молельных ковриков. Примерно 4% осужденных в Мурманской области исповедают ислам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Помощник начальника УФСИН России по Мурманской области по организации работы с верующими иерей Роман Новрузов встретился с представителем главы Чеченской Республики в Мурманской области Асламбеком Асаевым.
Они обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания осужденных, а после Асламбек Асаев передал отцу Роману 60 индивидуальных молельных ковриков для совершения намаза осужденными, которые исповедуют ислам.
В исправительных учреждениях большая часть осужденных являются приверженцами православия, но есть и те, кто исповедует ислам: примерно 4% от общего числа.
Фото: УФСИН по Мурманской области
- В учреждениях создаются условия для проведения религиозных обрядов представителей всех религиозных конфессий, традиционно представленных в российском государстве. В колониях и следственных изоляторах УФСИН действуют православные храмы и часовни. В ряде учреждений открыты молельные комнаты для мусульман, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.
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