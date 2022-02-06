В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 1156 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 6 февраля 2022 года, за последние сутки 1156 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус, что является рекордным показателем.

Всего опасную инфекцию подхватили 104 455 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлено 714 новых случаев (всего 50236). На втором месте, Североморск (+49, всего 9989). Замыкает тройку Кандалакшский район (+87, всего 8020).

Выздоровели 87 411 северян, умерли 2982 северянина.

Напомним: главврач мурманской поликлиники рассказала о подготовке ребенка к вакцинации от коронавируса. В Мурманскую область начала поступать вакцина «Спутник М».

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