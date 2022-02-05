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Здоровье5 февраля 2022 12:05

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразился 1101 человек

Такие данные опубликовал оперштаб на 5 февраля 2022 года
Ника СВЕТЛОВА
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Число заболевших коронавирусом в Мурманской области растет.

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области растет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 5 февраля 2022 года, за последние сутки 1101 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус, что является рекордным показателем.

Всего опасную инфекцию подхватили 103 299 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 655 новых случаев (всего 49522). На втором месте Североморск (+180, всего 9940). Замыкает тройку Кандалакшский район (+57, всего 7933).

Выздоровели 88 496 северян, умерли 2975.

Напомним: главврач мурманской поликлиники рассказала о подготовке ребенка к вакцинации от коронавируса. В Мурманскую область начала поступать вакцина «Спутник М».

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