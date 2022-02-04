В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 989 человек

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области увеличивается. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 4 февраля 2022 года, за последние сутки 989 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус, что является рекордным показателем.

Всего опасную инфекцию подхватили 102 198 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 579 новых случаев (всего 48867). На втором месте, Североморск (+174, всего 9760). Замыкает тройку Кандалакшский район (+51, всего 7876).

Выздоровели 85 457 северян, умерли 2967 северян.

Напомним: главврач мурманской поликлиники рассказала о подготовке ребенка к вакцинации от коронавируса. В Мурманскую область начала поступать вакцина «Спутник М».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске приглашают на вечер саамских мелодий. Гости услышат победителей музыкальной премии «Sapmi 2021» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru