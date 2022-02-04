В Мурманскую область прибудет чудотворная мироточивая икона «Умягчение злых сердец»

Икона начнет свое путешествие с Кировска и Апатитов. Фото: mmeparh.cerkov.ru.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан сообщил о том, что Мурманскую область скоро посетит чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Умягчение злых сердец". Визит начнется 24 февраля с Кировска и Апатитов и завершится 5 марта в Мурманске.

- Сегодня прибытия этой иконы ожидают во всем мире. Она уже посетила многие епархии России и многократно была за границей – в Белоруссии, Италии, Чехии, США, Австралии, Украине, на Святой Горе Афон, в Германии, - сообщили в Мурманской епархии.

История иконы связана с чудесами. Жительница Москвы купила ее в церковной лавке, а затем заметила, что образ стал мироточить. А в день, когда затонула подводная лодка «Курск», на образе появились кровоточащие язвочки от крохотных ран. С тех пор мироточение и кровоточение иконы не прекращаются и сопровождаются благоуханием.

Икона побывает на мурманской земле не первый раз. Предыдущий визит чудотворной святыни прошел в октябре 2019 года.

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