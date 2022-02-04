Дело о банкротстве океанариума в Мурманске прекратят

Много лет проблема с долгами предприятия была не решена. Фото: Правительство Мурманской области

В конце января стало известно, что УФНС России по Мурманской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «Арктиксервис – Мурманский океанариум». Много лет проблема с долгами предприятия была не решена. Однако на данный момент ее уже нет.

- Учредитель на днях погасил все налоговые требования Федеральной налоговой службы, и дело о банкротстве будет закрыто. Артисты в куполе накормлены и продолжают тренироваться. Работаем в штатном режиме, но пока без представлений, - рассказали в океанариуме.

Напомним: для реконструкции океанариума в Мурманске будут искать подрядчика. Собственник будет отвечать за сохранение уникального объекта.

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