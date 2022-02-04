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Общество4 февраля 2022 10:45

В Печенгском районе ожидается метель

Непогода сохранится до 5 февраля
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении метеоусловий.

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении метеоусловий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении метеоусловий. Так, в Печенгском районе вечером 4 февраля начнется метель, ожидается сильный юго-восточный ветер.

Непогода сохранится до конца суток 5 февраля, сообщают в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, воздержаться от выхода на природу, быть внимательными и осторожными на дорогах.

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