В Печенгском районе ожидается метель

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении метеоусловий.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении метеоусловий. Так, в Печенгском районе вечером 4 февраля начнется метель, ожидается сильный юго-восточный ветер.
Непогода сохранится до конца суток 5 февраля, сообщают в ГУ МЧС России по Мурманской области.
Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, воздержаться от выхода на природу, быть внимательными и осторожными на дорогах.
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