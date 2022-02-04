Жители Мурманской области могут записаться в кабинет неотложной помощи поликлиники заранее

В кабинеты неотложной помощи можно записаться через колл-центр поликлиники, номер которого указан на официальном сайте медучреждения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В кабинеты неотложной помощи поликлиник Мурманской области теперь можно записаться заранее. В региональном минздраве организовали дистанционную запись, чтобы избежать большого скопления пациентов и долгого ожидания очереди на прием, пока бушует коронавирус.

- Запись производится на короткий период - около двух дней. Это поможет медработникам оперативно реагировать на рост потока пациентов и увеличивать количество кабинетов для приема, что, в конечном итоге, сократит время ожидания, - отметили в оперативном штабе.

В кабинеты неотложной помощи можно записаться через колл-центр поликлиники, номер которого указан на официальном сайте медучреждения, либо на портале reg.polarmed.ru, выбрав запись на прием в «Кабинет неотложной помощи ОРВИ».

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