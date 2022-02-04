В минприроды Мурманской области рассказали о правильной утилизации электронных сигарет

Электронные сигареты нельзя выбрасывать в мусорку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области рассказали о том, как правильно утилизировать разовые электронные сигареты.

Оказалось, что в мусорное ведро к остальным отходам такие вещи бросать нельзя из-за имеющегося в устройстве аккумулятора, при этом отдельно правила относительно разовых электронных сигарет еще не регламентированы, как с другими опасными отходами - градусниками, ртутными лампами, батарейками.

- Аккумулятор является главной причиной, по которой выбрасывать использованную систему нагревания табака в обычный мусорный контейнер нежелательно, так как в нем содержатся опасные для окружающей среды вещества, такие, как: свинец, никель, ртуть, кадмий, щелочи и другие токсичные элементы. Создание общественного спроса на раздельный сбор таких отходов является важной частью ответственного потребления, - сообщили информагентству Nord News в министерстве.

Сейчас регулярные пункты по сбору аккумуляторов и батареек установлены в крупных торговых сетях - «Лента», «Мвидео», «ДНС», «Эльдорадо».

В дальнейшем министерство планирует сотрудничать с магазинами и производителями электронных сигарет, чтобы они устанавливали боксы для их сбора и отправляли на утилизацию.

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