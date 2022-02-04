В Мурманской области 4 февраля зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области уже вторую неделю подряд обновляется рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом, по данным от 4 февраля 2022 года в регионе за последние 24 часа о положительном результате теста узнали 989 человек. Таких показателей в Мурманской области еще не видели. У более чем половины заболевших диагностировали "омикрон". Всего с начала пандемии коронавирусом в Заполярье заболели 102 198 человек.

Также за последние сутки из-за коронавируса умерли 8 северян.

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