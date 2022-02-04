Под Абрам-Мысом произошло ДТП с пострадавшим

Авария произошла утром 4 февраля. Фото: vk.com/szrpso

Утром 4 февраля на повороте к Абрам-Мысу произошло ДТП с пострадавшим.

- В 07.57 на 1399 километре автодороги Р-21 "Кола" столкнулись два автомобиля - Toyota Land Cruiser и Hyundai Getz. Водитель последней иномарки выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущества движения Toyota, который ехал по главной дороге, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии пострадал водитель Hyundai Getz, он оказался заблокирован в машине. Его доставили для обследования в медицинское учреждение Мурманска.

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