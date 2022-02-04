Участок дороги Мишуково-Снежногорск закроют на 9 дней

Ограничение связано с проведением взрывных работ на комплексе перегрузки угля "Лавна" в морском порту "Мурманск". Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области с 5 по 13 февраля включительно будет закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мишуково - Снежногорск со 2 по 5 километры. Об этом сообщили в Мурманскавтодоре.

Ограничение связано с проведением взрывных работ на комплексе перегрузки угля "Лавна" в морском порту "Мурманск". Уточняется, что путь будет перекрыт с 17.00 до 18.00, резервное время - с 18.00 до 19.00.

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