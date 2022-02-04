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Общество4 февраля 2022 8:03

"Из-за алкогольной зависимости поменялось сознание": стали известны результаты экспертизы убивших кота Кузю на вменяемость

Убийц кота Кузи в Северодвинске проверили на вменяемость
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Анна-Виктория Громович страдает от алкоголизма. Фото: Личный архив

Анна-Виктория Громович страдает от алкоголизма. Фото: Личный архив

В суде Северодвинска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении сожителей Анны-Виктории Громович и Артема Лаврентьева. Летом 2021 года они украли у матери Артема 14-летнего кота Кузю и замучили его до смерти, а видео с пытками выложили в сеть.

На первом судебном заседании гособвинитель попросил провести экспертизу, чтобы уточнить состояние их психического здоровья. И ее результаты уже готовы.

Как было озвучено в зале суда, у Анны-Виктории Громович есть алкогольная зависимость, на фоне которой произошло расстройство личности. В момент издевательств над Кузей она могла быть пьяна. Артем Лаврентьев психически здоров. Эксперты резюмировали, что оба понимали, что осознают свои действия.

Из-за того, что Громович звонила матери Артема с угрозами, ее в зале суда взяли под стражу.

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