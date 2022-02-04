В Кандалакше задержали продавца дорогих кастрюль

Мужчине грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Кандалакши стала жертвой мошенника, который пришел к ней домой. Незнакомец представился сотрудником торговой организации и предложил северянке купить сервиз и набор кастрюль.

- Мужчина сообщил, что посуда уникальная, но только сейчас идет акция и только для пенсионеров товар продается по очень низкой цене. Пожилая женщина, не задумываясь, отдала торговцу 11 тысяч рублей, получив взамен наборы посуды. В дальнейшем кандалакшанка увидела такой же товар в магазине и поняла, что незнакомец уговорил ее купить посуду по явно завышенной цене, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Женщина обратилась в полицию, вскоре оперативники нашли и задержали злоумышленника - им оказался 40-летний мурманчанин. Оказалось, что мужчина покупал товары в магазине Кандалакши, а затем ходил по квартирам и продавал их по цене, превышающей первоначальную в 3-4 раза. Правоохранители установили, что по аналогичной схеме за последнюю неделю он обманул еще двух жителей города.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя". Мужчине грозит штраф от 500 до 2000 рублей.

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