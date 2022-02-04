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Общество4 февраля 2022 7:37

Новый резидент Арктической зоны РФ построит в Мурманске два комплекса апартаментов

Проект должны реализовать до 2026 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Комплекс собираются возвести до 2026 года.

Комплекс собираются возвести до 2026 года.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Проект компании «Феникс-Центр» из Мурманской области стал новым резидентом Арктической зоны РФ и получил пакет преференций. Инвестор планирует построить в Мурманске два комплекса апартаментов. Проект является значимым для развития коммерческого сектора жилья для сдачи в аренду.

Комплекс собираются возвести до 2026 года. Согласно бизнес-плану, инвестиции в строительство составят более 30 миллионов рублей.

- Напомню, всего в Мурманской области статус резидента Арктической зоны получили 116 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые инвестируют более 142,7 миллиарда рублей. Подавать документы и решать возникающие вопросы по реализации проектов предпринимателям помогают специалисты Управляющей компании «Столица Арктики», - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

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