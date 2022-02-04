Обвиняемую в жестоком убийстве кота Кузи жительницу Северодвинска взяли под стражу

На этой неделе состоялось очередное заседание по делу о жестоком убийстве кота Кузи в Северодвинске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе состоялось очередное заседание по делу о жестоком убийстве кота Кузи в Северодвинске. Напомним: сожители Анна-Виктория Громович и Артем Лаврентьев украли у матери Артема кота и замучили его до смерти. Видео с пытками они выкладывали в сеть.

Все это пара сделала назло матери Артема, с которой у Анны-Виктории были плохие отношения. После случившегося мужчина попал под домашний арест, а его сожительница находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. У сожителей есть маленькая дочь, из-за чего Анне-Виктории и дали больше свободы. Но из-за ее поведения меру пресечения поменяли.

- Обвиняемую взяли под стражу в зале суда, - сообщили в Северодвинском городском суде.

На это пошли из-за того, что Громович звонила и писала свекрови, угрожала ей убийством.

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