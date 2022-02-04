Ситуацию с дефицитом мест на кладбище Мурманска взяли на контроль в правительстве региона

На кладбище Мурманска могут закончиться места. Фото: Иван МАКЕЕВ

С городским кладбищем Мурманска сложилась непростая ситуация - в ближайшее время на нем могут закончиться места. Проверку начала прокуратура региона.

Также ситуацию на контроль взяли в правительстве Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис поручил заместителю губернатора, руководителю Координационного совета по вопросам социально-экономического развития Мурманска Юрию Сердечкину обеспечить контроль за городскими властями для решения вопроса по захоронению на кладбище областного центра.

- Юрий Валерьевич, прошу держать на контроле движение вопроса, – сказал Андрей Чибис.

Расширение кладбища должны были уже закончить, но работы шли с нарушениями, с одним подрядчиком расторгли договор, а с другими идут суды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске приглашают на вечер саамских мелодий. Гости услышат победителей музыкальной премии «Sapmi 2021» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru