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Общество4 февраля 2022 6:40

Ситуацию с дефицитом мест на кладбище Мурманска взяли на контроль в правительстве региона

За исправлением ситуации будет следить вице-губернатор Юрий Сердечкин
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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На кладбище Мурманска могут закончиться места.

На кладбище Мурманска могут закончиться места.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С городским кладбищем Мурманска сложилась непростая ситуация - в ближайшее время на нем могут закончиться места. Проверку начала прокуратура региона.

Также ситуацию на контроль взяли в правительстве Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис поручил заместителю губернатора, руководителю Координационного совета по вопросам социально-экономического развития Мурманска Юрию Сердечкину обеспечить контроль за городскими властями для решения вопроса по захоронению на кладбище областного центра.

- Юрий Валерьевич, прошу держать на контроле движение вопроса, – сказал Андрей Чибис.

Расширение кладбища должны были уже закончить, но работы шли с нарушениями, с одним подрядчиком расторгли договор, а с другими идут суды.

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