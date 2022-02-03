Жительнице Ковдора пришлось разом оплатить 77 штрафов от ГИБДД

Общая сумма взысканий составила 83 тысячи рублей Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Ковдорского района заплатила 77 штрафов ГИБДД, пожелав продать машину.

В местный отдел судебных приставов передали сводное исполнительное производство на местную жительницу. По нему женщина должна была заплатить 77 штрафов за нарушение ПДД. Их ей назначили за превышение скоростного режима и не пристегнутые ремни безопасности. Общая сумма взысканий составила 83 тысячи рублей. Однако северянка не спешила добровольно погашать задолженность.

– Пристав направил в ГИБДД постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащей должнице машины. Но и это не заставило женщину оплатить штрафы. Только когда она решила продать авто и получила отказ в совершении регистрационных действий ситуация изменилась, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Поняв, что запрет будет снят при полном погашении долга, женщина заплатила 77 штрафов и исполнительские сборы за каждый штраф. После этого она смогла продать машину.

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