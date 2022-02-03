Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Стоит ограничить время пребывания на улице.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах. По данным мурманского гидрометцентра, ночью и утром 4 февраля в регионе сохранится холодная погода при температуре воздуха -25 -28 градусов.
- Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, на время непогоды воздержаться от выхода на природу, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Туристическим группам и отдельным туристам информировать о своем маршруте по телефону: 8 (8152) 999-440.
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