Проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте Мурманска устранили

Неполадки устранили к утру 3 февраля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В АО "Электротранспорт" сообщили об устранении неполадок, связанных с оплатой проезда в автобусах и троллейбусах Мурманска. Напомним: вечером 2 февраля в системе произошел сбой, пассажиры не могли расплатиться за поездку банковской картой.

- По состоянию на 09.00 3 февраля проблемы со сбоями в работе на сервере оператора АО "КГИЛЦ" при оплате проезда в общественном транспорте полностью устранены. Приносим свои извинения, - прокомментировали на предприятии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске приглашают на вечер саамских мелодий. Гости услышат победителей музыкальной премии «Sapmi 2021» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru