Подрядчика оштрафовали на 99 миллионов за срыв срока строительства школы в Североморске

В отношении строительной организации возбудили административное дело. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Штраф в 99 миллионов рублей назначили подрядчику в Мурманской области за срыв сроков сдачи работ.

В 2019 году был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная средняя школа на 1200 мест в ЗАТО Североморск». Работы шли в рамках национального проекта «Развитие образования».

Согласно документу, к 1 июля 2021 года строительство должно было быть завершено. Однако подрядчик не успел выполнить объем работ, стоимостью 198 миллионов рублей. Прокуратура Североморска провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе при реализации национальных проектов.

– По данному факту прокурор возбудил в отношении строительной организации дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ – «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства», – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Организации назначили штраф в 99 миллионов.

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