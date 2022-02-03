Мурманская область получит 120 миллионов на «умные» спортплощадки

Всего в ближайшие три года регион получат свыше 9 миллиардов субсидий. Фото: Андрей АБРАМОВ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Мурманская область получит 120 миллионов рублей на создание «умных» спортплощадок. Средства выделят из федерального бюджета.

– Мурманская область получит субсидию в 2022 году в размере 20 миллионов, в 2023 году – 40 миллионов, в 2024 году – 60 миллионов на закупку оборудования и обустройство «умных» спортивных площадок, – сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Власти отмечают, что деньги предусмотрены в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт»), который входит в государственную программу России «Развитие физической культуры и спорта».

Всего в ближайшие три года регион получат свыше 9 миллиардов субсидий. Их направят на создание и развитие необходимой спортивной инфраструктуры.

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