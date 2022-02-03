Появилось первое фото с места бедствия судна в Баренцевом море

ЧП произошло около полудня 3 февраля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В паблике "Моя Териберка" опубликовали первое фото с места бедствия маломерного судна в Баренцевом море. В 20 километрах от Дальних Зеленцов судно выбросило на берег. Оно село на мель и получило пробоину.

Судно село на мель. Фото: vk.com/my_teriberka

Четырех членов экипажа удалось спасти, пятого моряка нашли погибшим.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта". Транспортная прокуратура проводит проверку.

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