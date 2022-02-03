Пропавший член экипажа с терпящего бедствие судна в Баренцевом море найден мертвым

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщили "КП-Мурманск" в следственном комитете на транспорте по Северо-Западу, пятый член экипажа с севшего на мель судна в Баренцевом море погиб. Его искали с вертолета. Всего на борту находилось 5 человек, из которых четверым удалось спастись.

В Мурманской области по факту происшествия возбудили уголовного дело.

- Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту происшествия с маломерным судном возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - сообщили в ведомстве.

Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте выехали на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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