В Североморске дочь украла золото и сбережения матери

Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В отделение полиции Североморска обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что с ее банковской карты пропали 189 тысяч рублей, а из квартиры - золотые украшения на 17 тысяч рублей.

– В квартире пострадавшей, криминалисты сняли отпечатки пальцев. Вскоре стало известно, что они принадлежат ранее неоднократно судимой 31-летней дочери заявительницы. Молодую женщину задержали, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Полицейским северянка призналась в содеянном. Она рассказала, что тайно взяла карту матери и «привязала» ее к своему номеру телефона. А после неоднократно снимала деньги со счета. Когда деньги на карте закончились, она решила похитить ювелирные украшения.

Часть денег злоумышленница успела потратить. Драгоценности полицейские вернули женщине.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» и по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Северянке грозит до шести лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске приглашают на вечер саамских мелодий. Гости услышат победителей музыкальной премии «Sapmi 2021» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru