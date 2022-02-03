Спасенных членов экипажа с терпящего бедствие судна в Баренцевом море взяли на борт вертолета

Вертолет также продолжает работу по поиску пятого члена экипажа.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Баренцевом море терпит бедствие промысловое маломерное судно МРБ-1633, которое получило пробоину и село на мель. Четырех членов экипажа удалось спасти, одного еще ищут.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, в 14.28 3 февраля четырех спасенных человек взяли на борт вертолета МИ-8 "Северо-Западный авиационно-спасательный центр".
Вертолет продолжает работу по поиску пятого члена экипажа, который пропал без вести.
Транспортная прокуратура по факту происшествия проводит проверку.
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