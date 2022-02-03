Транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения судна в Баренцевом море

Результаты проверки находятся на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности на водном транспорте по факту посадки на мель маломерного судна 3 февраля в 20 километрах от поселка Дальние Зеленцы.

Напомним: судно МРБ-1633 получило пробоину, на его борту находились 5 человек, 4 из них спасли, один пропал без вести. На место происшествия прибыл спасательный вертолет.

- Результаты проверки находятся на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске приглашают на вечер саамских мелодий. Гости услышат победителей музыкальной премии «Sapmi 2021» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru