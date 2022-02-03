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Происшествия3 февраля 2022 11:50

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения судна в Баренцевом море

Один из 5 членов экипажа пропал без вести
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Результаты проверки находятся на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора.

Результаты проверки находятся на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности на водном транспорте по факту посадки на мель маломерного судна 3 февраля в 20 километрах от поселка Дальние Зеленцы.

Напомним: судно МРБ-1633 получило пробоину, на его борту находились 5 человек, 4 из них спасли, один пропал без вести. На место происшествия прибыл спасательный вертолет.

- Результаты проверки находятся на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

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