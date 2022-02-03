Спасатели ищут члена экипажа, пропавшего при крушении судна в Баренцевом море

На место ЧП прибыл спасательный вертолет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из членов экипажа, который находился на судне, потерпевшем бедствие в Баренцевом море, без вести пропал. Напомним: маломерное судно МРБ-1633 получило пробоину, на место ЧП вылетел спасательный вертолет.

- По информации Морского спасательно-координационного центра, на аварийном судне находились 5 человек, из них 4 находятся в зоне видимости капитана танкера "Тимофей Глуженко" на скалах на острове "Зеленецкий". Поиски одного члена экипажа продолжаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Вертолет МИ-8 ФКУ "Северо-Западного авиационно-спасательного центра" прибыл к месту ПСР. Для мониторинга акватории на месте находится танкер "Айсигл".

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