Число умерших от коронавируса в Мурманской области выросло до 2959 человек

В Заполярье приходится 392 умерших на 100 тысяч населения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 февраля 2022 года составляет 2959 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии.

Мурманская область остается на четвертом месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу, Севастополю и Хакасии. В Заполярье приходится 392 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 860 новых случаев заражения COVID-19, что является рекордом.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 101 209 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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