Школа в Островном ушла на дистанционное обучение

Ребята будут учиться дома с 3 по 11 февраля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области ушла на удаленку еще одна школа. Ученики ЗАТО Островного с 1 по 11 класс будут грызть гранит науки дистанционно с 3 по 11 февраля. Причиной тому стал рост заболевших ковидом.

- В связи с предупредительными мерами по нераспространению коронавируса, неблагоприятной эпидемиологической ситуации, учащиеся переходят на обучение с применением дистанционных образовательных технологий,- говорится на сайте образовательного учреждения.

Напомним: в Мурманске 411 классов перешли на дистанционное обучение. А в Апатитах школы ушли на внеплановые каникулы.

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