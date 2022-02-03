В Мурманской области с тонущего судна спасли четырех человек

Судно получило пробоину. Фото: скрин видео vk.com/my_teriberka

3 февраля в Мурманской области потерпело крушение маломерное судно.

- В 12.10 в оперативную дежурную смену поступило сообщение из МСКЦ Мурманска о том, что в 20 километрах северо-восточнее села Дальние Зеленцы, визуально наблюдают маломерное судно МРБ-1633 с пробоиной в борту, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Предварительно, 4 человека спасены и находятся на скалах острова «Зеленецкий».

В 13.18 к месту происшествия вылетел вертолет МИ-8 ФКУ "Северо-Западный авиационно-спасательный центр".

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