В Мурманске в "магическую дату" сыграли свадьбу 11 пар

При этом в зеркальную дату-палидром в заполярной столице бракосочетаний не будет. Фото: Тимур ХАНОВ

В Мурманске зарегистрировали брак в "магическую" дату с повторяющимися двойками - 02.02.2022 - 11 пар. Об этом сообщила информагентству Nord News начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска Татьяна Каменская.

При этом в зеркальную дату-палидром - 22.02.2022 - в заполярной столице бракосочетаний не будет.

- На 22 февраля не подано ни одного заявления, так как оно выпадет на вторник, а в этот день недели регистрации не проводятся, - пояснила начальник ЗАГСа.

Часто молодожены считают, что свадьба в такие красивые даты приносит удачу и поможет сохранить брак на долгие годы.

Напомним: туристы из Москвы едут играть свадьбу в Апатиты ради зеркальной даты. 22 февраля ЗАГС работать не должен, но ради молодоженов сотрудники идут на уступки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске приглашают на вечер саамских мелодий. Гости услышат победителей музыкальной премии «Sapmi 2021» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru