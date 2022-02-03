Атомный ледокол «Сибирь» впервые провел теплоход в акватории Енисея

Судно подтвердило способность одинаково эффективно действовать на открытых морских участках и на мелководье. Фото: Атомфлот

25 января на универсальном атомном ледоколе проекта 22220 «Сибирь» подняли российский флаг. В тот же день судно ушло в первый рабочий рейс.

1 февраля в акватории порта Дудинка ледокол завершил проводку теплохода «Терский берег».

- Впервые атомный ледокол проекта 22220 зашел в Енисейский залив и отработал в реке на малых глубинах, - сказал первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Судно подтвердило способность одинаково эффективно действовать на открытых морских участках и на мелководье. В Енисейском заливе толщина льда доходила до полутора метров, что не помешало атомному ледоколу обеспечить коммерческую скорость проводки».

28 января в Баренцевом море атомный ледокол «Сибирь» взял под проводку суда «Турухан» и «Терский берег». Теплоходы следовали в порт Дудинка. При входе в Енисейский залив атомоход оставил т/х «Турухан», а с т/х «Терский берег» проследовал в устье реки Енисей. В ближайшее время универсальный атомный ледокол «Сибирь» вернется за судном «Турухан» для дальнейшей проводки теплохода в порт Дудинка.

Универсальные ледоколы могут работать как со льдом в морях, так и в реках.

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