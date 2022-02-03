В Мурманской области установлен новый антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом

Всего с марта 2020 года опасную инфекцию подхватили 101 209 северян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Так, по данным федерального штаба на 3 февраля, в регионе выявлено 860 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель с начала пандемии. У большинства фиксируется штамм "омикрон".

Всего с марта 2020 года опасную инфекцию подхватили 101 209 северян. Число умерших достигло 2 959 человек (+9 за сутки).

Напомним: главврач мурманской поликлиники рассказала о подготовке ребенка к вакцинации от коронавируса. В Мурманскую область начала поступать вакцина «Спутник М».

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