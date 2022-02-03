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Общество3 февраля 2022 8:59

Жителей Мурманска предупреждают о сбоях при оплате проезда картой в общественном транспорте

Специалисты занимаются устранением проблемы
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Пассажиров просят пользоваться наличкой или проездными билетами.

Пассажиров просят пользоваться наличкой или проездными билетами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 февраля в общественном транспорте Мурманска возникли проблемы при оплате проезда банковскими картами. В АО "Электротранспорт" сообщили, что случился сбой в работе на сервере оператора – АО "КГИЛЦ".

- Банковские карты могут не срабатывать при оплате проезда в общественном транспорте не по вине перевозчика. Просим воспользоваться альтернативными способами оплаты - наличный расчет, проездные билеты, - прокомментировали на предприятии.

АО "КГИЛЦ" занимается восстановлением работоспособности системы оплаты проезда.

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