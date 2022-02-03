В Мурманской области открыли движение на участке дороги "Кола-Серебрянские ГЭС"

Дорога открыта с 9.00 3 февраля Фото: Антон ЗАБИРОВ

Спустя три дня в Мурманской области открыли участок автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС" с 122 по 135 километр (от поселка Туманный до ГЭС-16). Движение было закрыто из-за непогоды с 31 января.

Проезд доступен с 9.00 3 февраля для всех видов транспорта, сообщает Мурманскавтодор.

Напомним: в 2022 году начнут ремонтировать два участка дороги на Териберку. Стоимость работ составит более 3 миллиардов рублей.

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