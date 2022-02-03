Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 8:30

В Мурманской области открыли движение на участке дороги "Кола-Серебрянские ГЭС"

Путь был закрыт с 31 января
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дорога открыта с 9.00 3 февраля

Дорога открыта с 9.00 3 февраля

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Спустя три дня в Мурманской области открыли участок автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС" с 122 по 135 километр (от поселка Туманный до ГЭС-16). Движение было закрыто из-за непогоды с 31 января.

Проезд доступен с 9.00 3 февраля для всех видов транспорта, сообщает Мурманскавтодор.

Напомним: в 2022 году начнут ремонтировать два участка дороги на Териберку. Стоимость работ составит более 3 миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске приглашают на вечер саамских мелодий. Гости услышат победителей музыкальной премии «Sapmi 2021» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru

0