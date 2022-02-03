В Мурманске из горящей квартиры эвакуировали ребенка и шесть взрослых

На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения. Фото: vk.com/spasinfo51

Ночью в Мурманске произошел пожар. Информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену МЧС 3 февраля в 05.31.

- Возгорание произошло по адресу: улица Миронова, 1. Пожар случился в квартире жилого пятиэтажного дома. Выгорела одна комната площадью 25 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади. Спасатели эвакуировали семь человек, из них один ребенок, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения - 10 человек личного состава, 3 единицы техники.

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