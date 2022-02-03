В Мурманске серьезный пожар на складе в промзоне тушат 25 человек

Причина возгорания устанавливается. Фото: ГУ МЧС по МО

3 февраля в Мурманске на сладе в промзоне произошел серьезный пожар. Огнеборцы ликвидируют возгорание с 3.20, то есть уже более 7 часов.

- Пожар произошел на улице Промышленной, 18/5 в отдельно стоящем, двухэтажном здании. Площадь пожара - 150 квадратных метров. Локализация - в 04.35. На месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения - 25 человек личного состава, 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Причина возгорания устанавливается.

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