Из-за торговавшего суррогатным алкоголем жителя Апатитов погибли четыре человека

По факту смерти четырех человек было возбуждено уголовное дело. Фото: vk.com/sumurm

В Мурманской области в суде начинается рассмотрение дела о гибели четырех человек из-за паленого алкоголя. Обвинение в «хранении и перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц преступлении против здоровья населения, повлекшем смерть четырех человек» – ч. 3 ст. 238 УК РФ – предъявлено апатитчанину.

В июле 2021 года житель Апатитов 1975 года рождения приобрел и привез в город партию суррогатного алкоголя – шесть пластиковых пятилитровых канистр. Основным компонентом спиртосодержащей жидкости был метиловый спирт (метанол). В дальнейшем мужчина сбыл товар.

– Четверо потерпевших – трое мужчин 1971, 1990 и 1978 годов рождения и женщина, 1978 года рождения, употребив суррогатный алкоголь, скончались от острого отравления спустя непродолжительное время, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области. – Согласно заключению экспертизы, полученному в ходе расследования уголовного дела, концентрация указанного вещества составляла 39-40 процентов объема спиртосодержащей жидкости. Использование в пищевых целях метилового спирта (метанола) опасно для жизни и здоровья, поскольку даже в незначительных концентрациях он вызывает тяжелое отравление с поражением центральной нервной системы, а при приеме внутрь 30-100 мл создает угрозу для жизни человека.

По факту смерти четырех человек было возбуждено уголовное дело. Было установлено, кто продал погибшим суррогатный алкоголь. По результатам судебно-медицинских и судебных химических экспертиз северянину предъявили обвинение в преступлении против здоровья населения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мужчина частично признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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