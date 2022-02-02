В МЧС прокомментировали информацию о пожаре в торговом центре Мурманска

Дым шел от ТЦ "Солнечный". Фото: /vk.com/murmansk_dtp

2 февраля северяне сообщили о пожаре в торговом центре "Солнечный", что находится на улице Скальной в Мурманске. Информация появилась в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

- Кажется начинается пожар на крыше! Что-то видимо коротнуло в проводке. Директору позвонили сообщили только что! - рассказал очевидец.

К счастью, оказалось, что тревога была ложной. Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, пожарные не выезжали в ТЦ, вызовов о происшествии не поступало.

Дым шел с ресторана, который располагается в торговом центре.

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