В Умбе жители 37 домов остались без воды

Аварию устраняют. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 февраля в Умбе на улице Совхозной произошла коммунальная авария, которая оставила местных жителей без холодной воды.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, в 15.50 в оперативную дежурную смену поступило сообщение от дежурного ЕДДС Терского района о порыве магистрального трубопровода.

- Под отключение попали: 37 жилых домов, в которых проживает 363 человек, в том числе 65 несовершеннолетних. Социально значимых объектов нет. На месте происшествия работает аварийная бригада АО «Апатитыводоканал» - 4 человека, 2 единицы техники, - отметили в спасательном ведомстве.

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