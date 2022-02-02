Прокуратура проверяет сообщение о дефиците мест на кладбище Мурманска

На мурманском городском кладбище скоро будет не хватать мест. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сложная ситуация складывается с городским кладбищем Мурманска - на нем заканчиваются места для захоронения. Расширение территории не закончили в срок.

- По указанию прокурора Мурманской области Сергея Паволина прокуратурой Октябрьского административного округа Мурманска проводится проверка исполнения требования законодательства о похоронном деле, о контрактной системе в сфере закупок и антимонопольного законодательства в деятельности администрации Мурманска, - сообщили в надзорном ведомстве.

Разобраться в ситуации также поручил губернатор Андрей Чибис.

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