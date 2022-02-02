"Словно жуткое бюро находок": жители Мурманской области комментируют неофициальный арт-объект в Териберке

В Териберке установили столб с перчатками. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Териберке за последнее время установили много арт-объектов, например, из носов старых лодок, или большая буква "Т" в виде хвостов китов.

А на днях появилась еще одна неофициальная достопримечательность. Неизвестный собрал забытые туристами и местными варежки и перчатки за несколько лет и прикрепил их к столбу.

"Словно жуткое бюро находок", "Когда лень мусор выкидывать", "Мусорка?", "Перчатка-столб", - так комментируют северяне этот "арт-объект".

Потерянных перчаток за годы скопилось немало. Фото: vk.com/my_teriberka

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