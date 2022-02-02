Пожарные Мурманска сняли трендовое видео из Тik Tok

В видео обыгрывается то, что огнеборцы всегда готовы к выездам на пожары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманские спасатели продолжают покорять тренды популярной соцсети Tik Tok. Так, на днях сотрудники МЧС сняли трендовый ролик, который собрал более 5 тысяч просмотров.

- Понедельник день не тяжелый, потому что у нас тяжелый каждый день, - так подписали видео в официальном Instagram-аккаунте МЧС Мурманска.

В видео обыгрывается то, что огнеборцы всегда готовы к выездам на пожары.

Напомним: ранее заполярные спасатели сняли видео с горящим "хулиганом".

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