Пожарные Мурманска сняли трендовое видео из Тik Tok

В видео обыгрывается то, что огнеборцы всегда готовы к выездам на пожары.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мурманские спасатели продолжают покорять тренды популярной соцсети Tik Tok. Так, на днях сотрудники МЧС сняли трендовый ролик, который собрал более 5 тысяч просмотров.
- Понедельник день не тяжелый, потому что у нас тяжелый каждый день, - так подписали видео в официальном Instagram-аккаунте МЧС Мурманска.
В видео обыгрывается то, что огнеборцы всегда готовы к выездам на пожары.
Напомним: ранее заполярные спасатели сняли видео с горящим "хулиганом".
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