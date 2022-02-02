Итальянский ультравелосипедист Омар ди Феличе выехал из Петропавловска-Камчатского в Мурманск

Путешественник хочет доехать зимой до Мурманска на велосипеде. Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ

Итальянский ультравелосипедист Омар ди Феличе стартовал из Петропавловска-Камчатского в свое "Арктическое путешествие". Зимой в одиночку он хочет преодолеть 4 тысячи километров. Спортсмен взял курс на Мурманск, а от нас хочет доехать до Тромсё.

- Я рассказываю о красоте мира из седла велосипеда. Вдохновляю людей ездить на велосипеде, пусть даже до работы. Также я рассказываю об изменении климата. А для меня эта поездка - новый вызов, - написал Омар в своем Instagram.

По его словам, сейчас он находится в хорошей спортивной форме и готов к долгому и тяжелому пути.

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