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Происшествия2 февраля 2022 13:17

В Мурманске следователи проводят проверку после нападения стаи собак на школьницу

Девочка попала в больницу с рваной раной ноги
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственные органы Мурманской области начали проверку по факту нападения своры бродячих собак на ребенка. Напомним: псы покусали девочку на улице Радищева в Мурманске, когда она шла в школу. Юная северянка попала в больницу с рваной раной ноги, ей ставят уколы против бешенства.

- Организовано проведение процессуальной проверки по информации о нападении животных, которая была опубликована в интернет-СМИ. Проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали "КП"-Мурманск" в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

Также после случившегося мать девочки написала заявление в полицию. Агрессивных животных будут отлавливать. Напомним, что жители Больничного городка уже не раз жаловались на эту стаю совсем не дружелюбных собак.

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