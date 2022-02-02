За сутки в Мурманске 566 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 83 697 северян, на лечении остается 13 702 пациента.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 2 февраля 2022 года, за последние сутки 857 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус, что является рекордным показателем.
Всего опасную инфекцию подхватили 100 349 жителей и гостей Заполярья.
Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 566 новых случаев (всего 47789). На втором месте, Североморск (+116, всего 9415). Замыкает тройку Кандалакшский район (+37, всего 7778).
Выздоровели 83 697 северян, на лечении остается 13 702 пациента.
Напомним: главврач мурманской поликлиники рассказала о подготовке ребенка к вакцинации от коронавируса. В Мурманскую область начала поступать вакцина «Спутник М».
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