За сутки в Мурманске 566 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 83 697 северян, на лечении остается 13 702 пациента. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 2 февраля 2022 года, за последние сутки 857 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус, что является рекордным показателем.

Всего опасную инфекцию подхватили 100 349 жителей и гостей Заполярья.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 566 новых случаев (всего 47789). На втором месте, Североморск (+116, всего 9415). Замыкает тройку Кандалакшский район (+37, всего 7778).

Выздоровели 83 697 северян, на лечении остается 13 702 пациента.

Напомним: главврач мурманской поликлиники рассказала о подготовке ребенка к вакцинации от коронавируса. В Мурманскую область начала поступать вакцина «Спутник М».

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